Ответственность за посадку рейса Ryanair в Минске возложили на капитана

Командир советовался с авиакомпанией

Подробности экстренной посадки самолета Ryanair в Минске сообщила полиция Литвы. По ее данным, решение принимал капитан корабля после обсуждения ситуации с авиакомпанией.

Глава полиции Роландас Кишкис также отметил, что из Афин вылетели 126 пассажиров, в Вильнюсе приземлился 121. Он отказался давать информацию о пассажирах, которые остались в Минске. По словам офицера, сейчас продолжается допрос экипажа и нескольких десятков пассажиров, службы осматривают самолет.

Рейс Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая экстренно сел в минском аэропорту. На борт поступило сообщение о минировании. Сообщалось, что принять борт хотели и Афины, и Вильнюс, но командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

В числе пассажиров был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Романа Протасевича задержали во время проверки документов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью об организации массовых беспорядков.

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