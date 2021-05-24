Греция предложила запустить новые авиарейсы с Россией

Об этом сообщил глава МИД страны

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о предложении расширить авиасообщение с Россией.

"Для облегчения взаимного передвижения граждан России и Греции мы предложили организовать новые авиалинии между нашими странами", - приводит слова главы МИД Греции ТАСС.

Туризм, отметил глава греческого внешнеполитического ведомства, этот тот сектор экономики, который объединяет две страны.

Кроме того, Дендиас напомнил, что Греция готова принимать россиян, которые либо вакцинировались от коронавируса, либо сдали отрицательный тест, либо уже относительно недавно переболели и имеют иммунитет.

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