Школьница умерла перед ОГЭ в Северной Осетии

СМИ пишут, что у нее были проблемы с сердцем

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, в Северной Осетии после смерти ученицы девятого класса начата доследственная проверка.

В сообщении отмечено, что плохо ребенку стало в школе в 10 часов утра. Девочка была экстренно госпитализирована, но доставить ее в больницу не удалось - она скончалась по дороге.

Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вместе с тем телеканал "360" передает со ссылкой на источник, что девочке стало плохо во время сдачи госэкзамена по русскому языку, перед ним она очень сильно нервничала. Также сказано, что у школьницы наблюдались проблемы с сердцем.

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