IT-департамент ЕР исключает потерю данных

Хакеры атаковали сайт предварительного голосования "Единой России" (праймериз) PG.ER.RU в первый день голосования за кандидатов. Неизвестные совершили DDoS-атаку утром в понедельник, сообщили в пресс-службе ЕР.

"Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду", - сообщил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев.

В настоящее время сайт праймериз работает в штатном режиме. В IT-департаменте ЕР исключили потерю данных.

Накануне ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов подвергся сайт "Единой России" ER.RU. В это время на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection.

Предварительное голосование проходит в электронном формате. Проголосовать за кандидата-участника праймериз можно до 28 мая, зарегистрировавшись на специальном сайте PG.ER.RU. Верификация пользователей происходит на "Госуслугах".

Праймериз позволит партии с помощью зарегистрированных избирателей определить наиболее сильных кандидатов для выдвижения на выборах в Госдуму и региональные парламенты.

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