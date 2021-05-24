IT-департамент ЕР исключает потерю данных
Хакеры атаковали сайт предварительного голосования "Единой России" (праймериз) PG.ER.RU в первый день голосования за кандидатов. Неизвестные совершили DDoS-атаку утром в понедельник, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду", - сообщил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев.
В настоящее время сайт праймериз работает в штатном режиме. В IT-департаменте ЕР исключили потерю данных.
Накануне ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов подвергся сайт "Единой России" ER.RU. В это время на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection.
Предварительное голосование проходит в электронном формате. Проголосовать за кандидата-участника праймериз можно до 28 мая, зарегистрировавшись на специальном сайте PG.ER.RU. Верификация пользователей происходит на "Госуслугах".
Праймериз позволит партии с помощью зарегистрированных избирателей определить наиболее сильных кандидатов для выдвижения на выборах в Госдуму и региональные парламенты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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