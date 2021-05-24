ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хакеры атаковали сайт предварительного голосования "Единой России"

15:35
  • понедельник
  • 24 мая 2021

IT-департамент ЕР исключает потерю данных

Хакеры атаковали сайт предварительного голосования "Единой России" (праймериз) PG.ER.RU в первый день голосования за кандидатов. Неизвестные совершили DDoS-атаку утром в понедельник, сообщили в пресс-службе ЕР.

МГРО "ЕР": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом
Певица Юлия Волкова собралась на выборы в Госдуму
Машков подал заявку на участие в праймериз "Единой России"

"Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду", - сообщил руководитель IT-проектов "Единой России" Вячеслав Сатеев.

В настоящее время сайт праймериз работает в штатном режиме. В IT-департаменте ЕР исключили потерю данных.

Накануне ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов подвергся сайт "Единой России" ER.RU. В это время на сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection.

Предварительное голосование проходит в электронном формате. Проголосовать за кандидата-участника праймериз можно до 28 мая, зарегистрировавшись на специальном сайте PG.ER.RU. Верификация пользователей происходит на "Госуслугах".

Праймериз позволит партии с помощью зарегистрированных избирателей определить наиболее сильных кандидатов для выдвижения на выборах в Госдуму и региональные парламенты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Партия "Единая Россия"
Партия "Единая Россия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.