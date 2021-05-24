ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа стоимость программы отправки человека на Луну

15:31
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Один из вариантов уже находится на рассмотрении в правительстве

Стоимость программы отправки человека на Луну назвали в Роскосмосе. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко, "четырехпусковая" схема с использованием ракет-носителей "Ангара" обойдется в 0,4 триллиона рублей.
"Роскосмос" обнародовал данные о полёте ядерного буксира "Зевс"

"Есть вариант четырехпусковой схемы для полета на Луну... Она требует водородной "Ангары", которую мы и так планируем создавать. Распределяя финансовые затраты, получаем цифру где-то в 0,4 триллиона", - рассказал Блошенко.

Он уточнил, что эта программа предполагает использование облегченного корабля "Орел", который назвали "Орленком". Подпрограмма сформирована, оформляется и будет внесена на рассмотрение в правительство в июне.

Существует и другой вариант лунной программы, с использованием сверхтяжелого носителя. С учетом всей инфраструктуры для пилотируемых полетов, взлетно-посадочного модуля и средств спасения ее стоимость составляет 1,7 триллиона рублей. Эту программу правительство уже рассматривает, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Луна
Луна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.