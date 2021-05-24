Названа стоимость программы отправки человека на Луну

Один из вариантов уже находится на рассмотрении в правительстве

Стоимость программы отправки человека на Луну назвали в Роскосмосе. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко, "четырехпусковая" схема с использованием ракет-носителей "Ангара" обойдется в 0,4 триллиона рублей.

"Есть вариант четырехпусковой схемы для полета на Луну... Она требует водородной "Ангары", которую мы и так планируем создавать. Распределяя финансовые затраты, получаем цифру где-то в 0,4 триллиона", - рассказал Блошенко.

Он уточнил, что эта программа предполагает использование облегченного корабля "Орел", который назвали "Орленком". Подпрограмма сформирована, оформляется и будет внесена на рассмотрение в правительство в июне.

Существует и другой вариант лунной программы, с использованием сверхтяжелого носителя. С учетом всей инфраструктуры для пилотируемых полетов, взлетно-посадочного модуля и средств спасения ее стоимость составляет 1,7 триллиона рублей. Эту программу правительство уже рассматривает, передает ТАСС.

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