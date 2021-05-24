Стоимость полетов над Белоруссией может взлететь

Некоторые страны ограничили полеты над республикой

Россиянам не стоит беспокоиться о том, что полеты над территорией Белоруссии будут ограничены, а путешествия в страну закрыты. Однако стоимость билетов может вырасти, заявил зампред Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

"Что касается только пролетов над Белоруссией — государство не будет получать деньги, потому что услуга является платной, однако это, я думаю, не сильно скажется на российских туристах. Просто будет увеличено время пролета самолетов, и увеличится стоимость билетов", - рассказал Давыденко.

Он отметил, что сложности возникнут лишь в том случае, если будут ограничены вылеты из республики. При этом Давыденко выразил мнение, что санкции введут лишь некоторые страны, а потому возможность путешествовать останется, передает 360.

Ранее самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. В последствии стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который в результате был задержан. Ранее суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов за организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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