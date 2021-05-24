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Стала известна причина аварии фуникулера на севере Италии

15:47
  • понедельник
  • 24 мая 2021

При падении кабины погибли 14 человек

Уголовное дело по обвинению в "непреднамеренном убийстве и доведении до катастрофы" заведено по факту обрушения кабины подъемника в Италии. Как сообщила прокурор коммуны Вербания Олимпия Босси, причиной аварии фуникулера стала  неисправность механизма безопасности.
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"Система экстренного торможения не сработала… Пока рано говорить о каких-то выводах, предстоит выяснить причины отказа механизма", - заявила Босси. Прокурор отметила, что расследование ведется в отношении нескольких компаний. А для начала эксперты должны провести техническую экспертизу.

Авария произошла в воскресенье, во время движении подъемника от озера Лаго-Маджоре на севере Италии на гору Моттароне высотой 1,5 тысячи метров. Кабина фуникулера рухнула с 20-метровой высоты. Погибли 14 человек, в их числе двое детей. Выжил только ребенок 5 лет, потерявший в трагедии всех близких. Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

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