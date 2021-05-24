Рэпер Feduk женился на дочери ресторатора Аркадия Новикова

Опубликована первая фотография с церемонии бракосочетания
Рэпер Feduk (настоящее имя - Федор Инсаров) и дочь ресторатора Аркадия Новикова Александра поженились. В блоге певца в соцсети Instagram опубликована первая фотография с церемонии бракосочетания.
Музыкант коротко подписал снимок с женой: "Family (в переводе с англ. - семья)".
В комментариях к посту пару поздравляют фанаты и знаменитости. Так, "сердечко" поспешила отправить телеведущая Анастасия Ивлеева. К поздравлениям также присоединились Юлия Коваль, Артем Кривда и другие российские селебрити.
Ранее Feduk стал первым гостем музыкального шоу рэпера Басты в Apple Music. Подробнее об этом читайте в нашем материале по ссылке.
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