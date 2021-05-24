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В МИД ответили на вопрос о сроках запуска чартеров в Египет

15:49
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Все зависит от ситуации с COVID-19

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов ответил на вопрос журналистов о том, когда стоит ожидать возобновления чартерных рейсов между Россией и курортами Египта.
Названа стоимость тура в Египет после открытия чартеров

"Мы надеемся, что в ближайшее время. Но все зависит еще от коронавирусной ситуации. Так-то, конечно, решение принято", - приводит слова замглавы МИД ТАСС.

В апреле о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом договорились Владимир Путин и Абдул Фаттах Ас-Сиси.

Прервано авиасообщение с Египтом было после авиакатастрофы над Синаем. Летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus-321 разрушился в воздухе от взрыва на борту 31 октября 2015 года.

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