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Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

16:02
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Актриса полетит на МКС

Российская актриса Юлия Пересильд начала подготовку к полету на МКС. Вместе с ней на космическую станцию отправится и режиссер Клим Шипенко – им предстоит участие в съемках первого художественного фильма, снятого в космосе.

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"Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сегодня начали подготовку к предстоящему полету на МКС, где примут участие в работе над первым в истории художественным фильмом, который снимут на орбите", - сообщили на "Первом канале".

Пересильд отметила, что на подготовку к полету остается мало времени, и ситуация очень необычная как для космонавтов, так и для актерского состава. "Мы немножко экспресс-методом идем, движемся. Нам уже выдали учебники… попробуем разобраться", - завила актриса.

Ранее стало известно, что на МКС 5 октября отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также их дублёры - Алена Мордовина и Алексей Дудин. Через 12 дней они вернутся на Землю на "Союзе МС-18". Однако из-за из полета россиянин Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай вынуждены будут остаться на Международной космической станции до марта 2022 года, поскольку изначально их планировали отправить на Землю именно на "Союзе МС-18".

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