В Швейцарии появится банк для обмена новыми вирусами

Его создадут совместно с ВОЗ

Курирующий вопросы здравоохранения министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в его стране появится созданный вместе со Всемирной организацией здравоохранения первый в мире банк для обмена новыми вирусами. Об этом пишет РИА "Новости".

Соглашение с ВОЗ было подписано утром в понедельник. Речь идет о создании долгосрочной системы хранения. Вирусы, отмечает Берсе, будут присылать со всего мира, они будут использоваться для производства вакцин.

Уточняется, что это будет целая система биохабов. Первый расположится в городе Шпиц. Биологические материалы будут распространять среди других лабораторий.

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