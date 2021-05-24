ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Швейцарии появится банк для обмена новыми вирусами

15:58
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Его создадут совместно с ВОЗ

Курирующий вопросы здравоохранения министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в его стране появится созданный вместе со Всемирной организацией здравоохранения первый в мире банк для обмена новыми вирусами. Об этом пишет РИА "Новости".
Глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного вируса

Соглашение с ВОЗ было подписано утром в понедельник. Речь идет о создании долгосрочной системы хранения. Вирусы, отмечает Берсе, будут присылать со всего мира, они будут использоваться для производства вакцин.

Уточняется, что это будет целая система биохабов. Первый расположится в городе Шпиц. Биологические материалы будут распространять среди других лабораторий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.