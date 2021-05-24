Полиция сообщила о результатах исследования клипов Моргенштерна

Госэкспертиза подтвердила наличие в работах рэпера признаков пропаганды наркотиков

Московская полиция сообщила о результатах проверки клипов рэпера Моргенштерна (настоящее имя - Алишер Валеев).

"Экспертиза, проведенная в рамках дела об административном правонарушении, подтвердила наличие в двух музыкальных клипах рэпера признаков пропаганды наркотических средств", - сообщили агентству РИА Новости в столичном ГУМВД.

Административное дело в отношении рэпера ранее поступило в Зюзинский суд. Протокол составлен по части 1.1 статьи 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По его словам, проводилось несколько экспертиз, результаты которых не совпадали, и "самая авторитетная", проведенная доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признаки пропаганды не подтвердила.

Исследование проводило государственное бюджетное учреждение "Московский исследовательский центр". В заключении эксперты отмечают, что "коммуникативная цель артиста - демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению".

Тем временем Моргенштерн продолжает атаковать музыкальные чарты. По данным сервиса Apple Music, которые поступили в редакцию "ТВ Центра", главный шоумен и провокатор в хип-хопе оказался самым заметным артистом в сервисе по итогам прошедшей недели. Так, сразу четыре трека рэпера вошли в десятку наиболее популярных композиций: треки с нового альбома "Дуло" и Show, а также два фита - ремикс на трек "Cristal & МОЁТ" и песня "Leck".

Кроме того, Моргенштерн попал в альбомный чарт со своим последним релизом. Альбом был выпущен 20 мая и в статистику попал всего один день стриминга, однако этого хватило, чтобы сразу подняться на 10-е место, отмечает пресс-служба Apple.

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