Роскомнадзор пригрозил замедлением сервисам Google

Компания недостаточно фильтрует запрещенный контент

В понедельник Роскомнадзор сообщил, что компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент, в связи с чем ведомство не исключает замедление трафика ее сервисов, передает ТАСС.

Как уточнили в Роскомнадзоре, Google не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент и, более того, в целом лидирует по количеству неудаленных противоправных данных.

В частности, YouTube не удалил порядка пяти тысяч запрещенных материалов. Из них в 3,5 тысячах звучали призывы к экстремизму.

В Роскомнадзоре заявили, что на удаление запрещенного контента у Google есть сутки.

Ранее в России из-за отказа удалять незаконные публикации была замедлена работа соцсети Twitter. В Роскомнадзоре не исключили ее полной блокировки, если ситуация не исправится.

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