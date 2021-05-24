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В Белом доме определились с желаемым местом саммита Байдена и Путина

16:17
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Официальных заявлений ни от той, ни от другой стороны пока не последовало

В понедельник корреспондент телекомпании NBC Джефф Беннетт рассказал в Twitter, где именно Белый дом хочет провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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"Женева (Швейцария) - наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом NBC сообщили четыре источника в американкой администрации", - сообщил Беннетт.

В середине апреля лидеры поговорили по телефону. Глава Белого дома предложил российскому коллеге лично встретиться летом в Европе. Детали саммита в настоящее время прорабатываются.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главными темами саммита станут стратегическая стабильность и двусторонние отношения.

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