В Тульской области аварийно сел воздушный шар

Он повалил на землю электрический столб
Вечером в минувшее воскресенье в деревне Труфаново Ленинского района Тульской области аварийную посадку совершил воздушный шар, на борту которого находились пилот и 12 пассажиров. Об этом сообщила начавшая проверку инцидента Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"Аэростат задел провода и повалил на землю электрический столб. В результате происшествия пострадавших нет", - сказано в сообщении.
В ходе проверки будет оценено исполнение законодательства о безопасности использования воздушного пространства. По ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram