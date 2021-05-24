В Тульской области аварийно сел воздушный шар

Он повалил на землю электрический столб

Вечером в минувшее воскресенье в деревне Труфаново Ленинского района Тульской области аварийную посадку совершил воздушный шар, на борту которого находились пилот и 12 пассажиров. Об этом сообщила начавшая проверку инцидента Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"Аэростат задел провода и повалил на землю электрический столб. В результате происшествия пострадавших нет", - сказано в сообщении.

В ходе проверки будет оценено исполнение законодательства о безопасности использования воздушного пространства. По ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

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