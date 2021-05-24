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Путин назначил послов России в Гватемале и на Ямайке

16:43
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Указы опубликовали на интернет-портале правовой информации

На официальном интернет-портале правовой информации опубликованы указы президента России Владимира Путина о назначении Владимира Винокурова послом в Гватемале.
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При этом на посту главы российской дипмиссии на Ямайке его сменит Сергей Петрович. Он по совместительству будет работать послом России в Содружестве Доминики, Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Сент-Люсии, а также в Федерации Сент-Китс и Невис.

Винокуров прежде также работал в посольствах России в Лаосе, занимал пост генконсула России в Сан-Франциско. Петрович до этого был заместителем директора второго европейского департамента МИД.

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