В России организовали вакцинацию для дачников и жителей отдаленных поселений

Всего в стране сделано уже более 26,5 миллиона прививок

За сутки в России выздоровели 6 тысяч 450 пациентов, заболели - более 8 тысяч человек, сообщили в понедельник в оперштабе. Как отмечают в Роспотребнадзоре, случаи повторных заболеваний россиян одним и тем же штаммом COVID-19 не зафиксированы. Массовая прививочная кампания продолжается во всех регионах страны.

- Вы, извините, что я с такой прической.

С такой прической Галина Алексеевна явилась прямо с огорода. Собиралась забежать к местному слесарю, а попала в пункт мобильной вакцинации. В Челябинске медбригады решили направить в садовые товарищества. Ведь сейчас идет дачный сезон. 77-летняя пенсионерка проводит на своем участке почти полгода. В город на вакцинацию выбралась бы вряд ли, но раз уж прививку привезли практически на дом, то решила воспользоваться.

"Спасибо всем тем, кто приехал сюда. Такая масса людей здесь. И нас всех, стариков, привить без очереди, без каких-либо поездок дальних, без дополнительных затрат по времени – это чудесно просто. И экономия времени, и экономия сил… Здорово", - говорит Галина Истомина.

В мобильном комплексе всё устроено так, как и в поликлинике: осмотр врача, измерение сатурации и давления, заполнение анкеты. И, конечно, укол, если нет никаких противопоказаний.

- И это все? Все. Ой, спасибо. - Приходите на вторую.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" уже доступна во многих регионах. Опубликованы результаты ее эффективности: почти 96% пациентов, получивших этот препарат, при контакте с источником инфекции не заболели. Людям старше 65 лет рекомендуется трехкратное введение. У женщин иммунологическая эффективность этой вакцины выше.

Всего же в России уже сделано более 26,5 миллиона прививок. Из них более 11 миллионов человек получили две дозы. Сделать укол, помимо поликлиники, можно на рабочем месте или в торговом центре.

В Ямало-Ненецком округе вакцинация проходит круглосуточно. Мобильные бригады добираются в самые отдаленные уголки. Для многих это является настоящим спасением. Жительница поселка Вольгарь Галина Судулова, опасаясь заразиться, лишний раз старается из дома не выходить. Однако теперь появилась возможность получить иммунитет практически у себя под окнами.

"Все знакомые мои подруги прекрасно себя чувствуют после первой и второй прививки. Вот и я решила", - говорит Галина Садулова.

Прививка – это уверенность в том, что даже в случае заражения болезнь будет протекать намного легче. Ведь даже молодые люди, не из группы риска, переносят заболевание тяжело.

В период отпусков - это не только безопасность, но и относительная свобода выбора места для каникул. Европа с 1 июля запускает паспорта вакцинации. В греческом МИД сегодня пообещали признавать российские сертификаты.

"Греция, конечно же, признает сертификаты о вакцинации "Спутником V"… У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких абсолютно проблем", - сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Эффективность и безопасность "Спутник V" была признана международным медицинским сообществом. Сегодня Аргентина, которая одной из первых стран Латинской Америки стала применять нашу разработку, подтвердила, что "Спутник V" способен противостоять и британскому, и бразильскому штаммам.

В индийском городе Бадди с конвейера сошла первая партия нашего препарата. Она будет доставлена в центр Гамалеи для контроля качества. Специалисты сейчас изучают возможность запуска производственных площадей в Киргизии. Всего же наша вакцина одобрена почти в 70 странах.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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