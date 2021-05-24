Сергей Собянин открыл музей нефти на Сретенском бульваре

Мэр Москвы поблагодарил президента ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов в понедельник открыли музей нефти на Сретенском бульваре.

"300-летие нефтяной отрасли для Москвы - это тоже значимое событие, и я благодарю Вагита Юсуфовича, что он уже открывает второй музей нефти", - сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

По его словам, нефтяная отрасль России занимает весомую долю в промышленности, в бюджете, в индустриализации страны.

"Без нефтяной отрасли, наверное, не было бы России в том понимании, в котором мы ее знаем. Не было бы побед, в том числе и в Великой Отечественной войне, не было бы экономического бурного развития послевоенного периода", - добавил мэр.

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