ВЦИОМ спросил россиян, готовит ли школа к самостоятельной жизни

Большинство респондентов усомнились в этом
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан страны, спросив у них, считают ли они, что российское школьное образование готовит детей к самостоятельной жизни. Более 80% ответили на этот вопрос отрицательно, передает РИА "Новости".
10% респондентов дали положительный ответ, 8% затруднились высказать определенную позицию.
Кроме того, 49% участников опроса заявили, что вузовское образование не готовит к самостоятельной работе по специальности. С ними не согласились 33% граждан.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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