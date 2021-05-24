ВЦИОМ спросил россиян, готовит ли школа к самостоятельной жизни

Большинство респондентов усомнились в этом

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан страны, спросив у них, считают ли они, что российское школьное образование готовит детей к самостоятельной жизни. Более 80% ответили на этот вопрос отрицательно, передает РИА "Новости".

10% респондентов дали положительный ответ, 8% затруднились высказать определенную позицию.

Кроме того, 49% участников опроса заявили, что вузовское образование не готовит к самостоятельной работе по специальности. С ними не согласились 33% граждан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram