Президент Боливии привился "Спутником V"

Луис Арсе получил первую дозу вакцины

Президент Боливии Луис Арсе привился российской вакциной для профилактики новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) "Спутник V". В понедельник он получил первую дозу препарата, передает РИА Новости.

"Призываем население пойти в центры вакцинации... Граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти", - сказал президент на выходе из центра вакцинации.

Первая партия российского препарата прибыла в страну в конце января.

В апреле президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили поставки вакцины "Спутник V".

"Особое внимание уделено вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения, включая, прежде всего, борьбу с распространением коронавирусной инфекции и обеспечение поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию", - сообщили по итогам разговора в Кремле.

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