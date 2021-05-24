В списке миллиардеров Forbes сменился лидер

Основатель Amazon Джефф Безос потерял первую строчку

В обновляемом в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time сменился лидер. С первой строчки основателя Amazon Джеффа Безоса сместил президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Состояние Арно составило 186,3 миллиарда долларов, за сутки оно увеличилось на 710 миллионов. У Безоса - 186 миллиардов.

Третье место. по подсчетам Forbes, прямо сейчас занимает глава Tesla и SpacеХ Илон Маск, четвертым идет основатель Microsoft Билл Гейтс, замыкает пятерку создатель Facebook Марк Цукерберг.

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