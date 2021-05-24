МИД вызвал посла Колумбии

Из-за обвинений в якобы имевших место кибератаках

Как сообщило в понедельник Министерство иностранных дел России, в МИД был вызван посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро. Это связано с, как подчеркнули в ведомстве, безосновательными заявлениями министра обороны Колумбии о якобы имевших место кибератаках с российской стороны.

"Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура", - отметили в МИД.

Там добавили, что неоднократно обращались к колумбийским партнерам с предложениями о налаживании взаимодействия в области международной информационной безопасности.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что готовы сотрудничать с Колумбией по всему спектру вопросов. Москва заинтересована в дружеских и взаимоуважительных отношениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram