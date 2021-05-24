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Володин раскритиковал страны за отказ от иностранных вакцин

17:49
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Государствам в итоге приходится вводить локдаун

По итогам встречи с главой Национального собрания Республики Корея Пак Бён Соком спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что все больше стран открываются для российских вакцин от коронавируса.

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"А те, кто не допускает к использованию вакцины других стран и сами ничего не производят, потом вынуждены вводить локдаун и закрываться", - приводит слова председателя нижней палаты парламента ТАСС.

Пак Бён Сок предложил расширять сотрудничество России и Южной Кореи в сфере технологий и производства вакцины.

Кроме того, на встрече обсуждался межпарламентский формат, созданный, чтобы как можно больше стран участвовали в обсуждении тем здравоохранения.

Как заметил Володин, недопустимо, чтобы в данном вопросе на первый план выходила политическая конкуренция или желание заработать.

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