Патрушев встретился в Женеве с помощником Байдена Салливаном

Подготовка ко встрече президентов России и США продолжается

В Женеве состоялась встреча между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и помощником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщается на сайте Совбеза.

"Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что прошли переговоры в конструктивном ключе и "позволили сторонам лучше понять позиции друг друга".

Обсуждалась, в частности, тема стратегической стабильности. Как согласились обе стороны, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в нормализации отношений.

В середине апреля Владимир Путин и Джо Байден поговорили по телефону. Глава Белого дома предложил российскому коллеге лично встретиться летом в Европе. Детали саммита в настоящее время прорабатываются.

СМИ пишут, что состоится встреча, скорее всего, в Женеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram