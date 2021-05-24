Депутат Мосгордумы Титов: Инновационные мощности Москвы позволяют локализовать производство Tesla

Заявление Илона Маска может стать реальным планом

Депутат Мосгордумы Андрей Титов оценил возможности Москвы по локализации производства электрокаров Tesla.

"Заявление Илона Маска о размещении производства в России может стать реальным планом локализации выпуска электрокаров и комплектующих. В Москве уже создана площадка, где реализуются инновационные проекты, направленные на импортозамещение: на базе "Технополиса Москва" уже работает 180 предприятий наукоемких отраслей, в том числе, на площадке в Зеленограде запущен производственный комплекс, ориентированный на электрокары. Москва будет хорошей площадкой для такого проекта", - заявил в беседе с АГН "Москва" член комиссии столичного парламента по науке и промышленности Титов.

По его словам, в перспективе на московской площадке может быть создано производство с высоким уровнем конкуренции как в конструкторских решениях, так и в развитии комфорта таких автомобилей, интересных предложений для покупателей.

"Будет развиваться и производство зарядных станций, и это перспектива для B2B-cектора. Сеть зарядных станций и сопутствующих услуг также будет расти. В сумме это существенно повлияет на популярность электротранспорта среди россиян", - заключил столичный парламентарий.

Ранее в ходе марафона "Новое знание" глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о планах открыть заводы по производству электромобилей Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.

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