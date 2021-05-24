Минск высылает всех сотрудников посольства Латвии

В связи с оскорблением государственного флага в Риге

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну, передает ТАСС.

Кроме того, уточняется, что посла Латвии вызвали в МИД Белоруссии в связи с оскорблением государственного флага республики в Риге. Послу заявлен протест.

Прежде мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии в центре латвийской столицы (установлен он там в честь проходящего с 21 мая чемпионата мира по хоккею) на бело-красно-белый флаг. Он признан в Белоруссии экстремистским.

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