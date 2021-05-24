ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минск высылает всех сотрудников посольства Латвии

18:20
  • понедельник
  • 24 мая 2021

В связи с оскорблением государственного флага в Риге

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну, передает ТАСС.
Литва отказалась пропускать пролетевшие через Белоруссию рейсы

Кроме того, уточняется, что посла Латвии вызвали в МИД Белоруссии в связи с оскорблением государственного флага республики в Риге. Послу заявлен протест.

Прежде мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии в центре латвийской столицы (установлен он там в честь проходящего с 21 мая чемпионата мира по хоккею) на бело-красно-белый флаг. Он признан в Белоруссии экстремистским.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобиль посла Латвии
Автомобиль посла Латвии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.