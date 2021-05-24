"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера

Им стал португальский специалист

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" сообщила, что португальский специалист Руй Витория стал новым главным тренером команды.

Контракт с 51-летним тренером подписан на два года. В его штаб войдут ассистенты Сержиу Ботелью и Арналду Тейшейра, тренер по физподготовке Паулу Моурау и тренер вратарей Луиш Эштевеш.

Руй Витория – новый главный тренер "Спартака" ��������



Португалец подписал контракт на два года. Желаем Рую Витории и его помощникам успехов в "Спартаке"! ����⚪️#ПартияНачалась pic.twitter.com/349htysTFn — ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) May 24, 2021

В декабре прошлого года стало известно, что стан красно-белых покидает Доменико Тедеско. В минувшем чемпионате столичный клуб занял второе место с 57 очками.

Прежде Витория работал в саудовском "Аль-Насре" и португальской "Бенфике", с которой дважды стал чемпионом страны.

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