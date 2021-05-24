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"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера

18:31
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Им стал португальский специалист

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" сообщила, что португальский специалист Руй Витория стал новым главным тренером команды.
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Контракт с 51-летним тренером подписан на два года. В его штаб войдут ассистенты Сержиу Ботелью и Арналду Тейшейра, тренер по физподготовке Паулу Моурау и тренер вратарей Луиш Эштевеш.

В декабре прошлого года стало известно, что стан красно-белых покидает Доменико Тедеско. В минувшем чемпионате столичный клуб занял второе место с 57 очками.

Прежде Витория работал в саудовском "Аль-Насре" и португальской "Бенфике", с которой дважды стал чемпионом страны.

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