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Британия грозит санкциями для "Северного потока - 2" из-за инцидента с Ryanair

19:09
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Лондону "трудно поверить", что обошлось без влияния Москвы

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против проекта газопровода "Cеверный поток - 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом пишет газета The Guardian.

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Накануне следовавший из Афин в Вильнюс лайнер экстренно сел в минском аэропорту. Как сообщили белорусские власти, произошло это из-за сообщений о бомбе на борту.

Этим рейсом летел основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, против него в республике возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как заявил Рааб, "трудно поверить", что инцидент с рейсом Ryanair произошел "без молчаливого согласия Москвы". При этом глава британского внешнеполитического ведомства заметил, что точных данных о причастности к произошедшему России нет.

"Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами" - добавил министр.

Ранее в Москве призвали не оценивать ситуацию с Ryanair впопыхах, а разбираться на основании полной и проверенной информации.

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