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Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на ЧМ

18:59
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Подопечные Валерия Брагина уступили Словакии

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Риге, уступив со счетом 1:3 команде Словакии.
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У словаков отличились Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога. Единственной шайбой у россиян отметился Александр Барабанов.

После этой встречи Россия с шестью очками занимает второе место в группе А. Словакия возглавляет турнирную таблицу.

26 мая подопечные Валерия Брагина сыграют с датчанами. Словаки днем позже встретятся с командой Швейцарии.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда российские хоккеисты выступают в Риге под названием и флагом Олимпийского комитета страны. В честь их побед звучит музыка Петра Чайковского.

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Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на ЧМ
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