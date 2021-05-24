Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Белоруссией

Так Украина отреагировала на скандал вокруг экстренной посадки самолета Ryanair накануне в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству приостановить авиасообщение между Украиной и Белоруссией.

"Участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.

Вместе с Протасевичем была задержана россиянка Софья Сапега. Посольство Росси в Минске рассчитывает в ближайшее время получить к ней консульский доступ.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Швеции рекомендовали местным авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram