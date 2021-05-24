ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первая страна ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19

19:21
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Вакцина там вводится каждые пять секунд

Вице-премьер Мальты Крис Ферне объявил в понедельник, что его страна первой в Евросоюзе достигла коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. Уточняется, что как минимум одну дозу вакцины получили 70% взрослого населения, пишет агентство Reuters.
Россиян призвали вакцинироваться от коронавируса до начала лета

"Вакцина вводится в стране каждые пять секунд, 42% взрослого населения получили две дозы", - отметил Ферне.

По его словам, прошедшим полную вакцинацию с июля не нужно носить маски на улице.

Всего с начала пандемии на Мальте выявили 30,5 тысяч случаев COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано только два.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Люди на пляже
Люди на пляже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.