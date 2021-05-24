Первая страна ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19

Вакцина там вводится каждые пять секунд

Вице-премьер Мальты Крис Ферне объявил в понедельник, что его страна первой в Евросоюзе достигла коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции. Уточняется, что как минимум одну дозу вакцины получили 70% взрослого населения, пишет агентство Reuters.

"Вакцина вводится в стране каждые пять секунд, 42% взрослого населения получили две дозы", - отметил Ферне.

По его словам, прошедшим полную вакцинацию с июля не нужно носить маски на улице.

Всего с начала пандемии на Мальте выявили 30,5 тысяч случаев COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано только два.

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