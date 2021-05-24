При столкновении поездов в метро Малайзии пострадали 166 человек

Более 40 - в тяжелом состоянии
Как сообщила в понедельник газета Malay Mail, в результате столкновения двух поездов в метро в Куала-Лумпуре пострадали 166 человек.
Министр транспорта Ви Ка Сион уточнил, что 47 человек находятся в тяжелом состоянии. В первом поезде в момент столкновения находились 232 человека.
Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают врачи и правоохранительные органы.
Информации о причине ЧП к настоящему моменту нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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