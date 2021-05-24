При столкновении поездов в метро Малайзии пострадали 166 человек

Более 40 - в тяжелом состоянии

Как сообщила в понедельник газета Malay Mail, в результате столкновения двух поездов в метро в Куала-Лумпуре пострадали 166 человек.

Министр транспорта Ви Ка Сион уточнил, что 47 человек находятся в тяжелом состоянии. В первом поезде в момент столкновения находились 232 человека.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают врачи и правоохранительные органы.

Информации о причине ЧП к настоящему моменту нет.

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