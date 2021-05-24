Белый дом прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair

Вашингтон "шокирован"

Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Джен Псаки прокомментировала ситуацию с рейсом компании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс и совершившим экстренную посадку в Минске.

Произошло это из-за сообщений о минировании, они оказались ложными. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. Он является фигурантом уголовного дела сразу по нескольких статьям.

"Эти действия - развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста, - шокируют. Это вопиющий вызов со стороны режима международному миру и безопасности", - приводит слова Псаки РИА "Новости".

Спикер Белого дома добавила, что Вашингтон требует немедленного международного расследования, вопрос обсуждается по линии НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН.

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