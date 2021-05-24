Писатель Идов раскрыл причину тайной кремации журналистки Никоновой

Неизвестные грозились устроить провокацию во время похорон женщины

Издание "Стархит" в понедельник сообщило о тайной кремации блогера Татьяны Никоновой. "Сегодня Таню кремировали втайне, потому что сетевые ненавистники грозились облить гроб мочой", - цитирует "Стархит" заявление писателя, экс-главреда GQ Russia Михаила Идова.

12 мая стало известно, что Никонова умерла от геморрагической лихорадки. Журналистке было 43 года. Смерть Никоновой стала неожиданностью для поклонников и коллег.

Никонова - блогер, журналистка и фем-активистка. Она родилась 4 февраля 1978 года в городе Печора (Коми). В 2000-х годах Никонова создала первый в России портал с новостями о знаменитостях Spletnik.ru. В 2007 году она продала свой сайт Дарье Жуковой и Полине Дерипаске. С 2012 года Никонова выступала как автор просветительского и развлекательного блога. Никонова также регулярно публиковала статьи в СМИ.

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