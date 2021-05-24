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Москва призвала Запад воздержаться от двойных стандартов в ситуации с Ryanair

20:09
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс рейс экстренно сел в Минске

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва внимательно следит за развитием ситуации с экстренной посадкой самолета Ryaniar в Минске. При этом задержание основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича Россия считает внутренним делом Белоруссии.

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Кроме того, Москва обращает внимание на то, что Минск выразил готовность к максимальной прозрачности, так что Западу следует оценить обстановку в контакте с белорусскими властями.

Как заметила Захарова, авиационные власти Белоруссии действовали в соответствии с международным нормам.

"Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Прежде ситуацию прокомментировали в Белом доме. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне шокированы произошедшим и требуют немедленного международного расследования.

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