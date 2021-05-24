Минздрав получил награду ВОЗ за борьбу с курением

Награждение приурочено к Дню отказа от табака

Министерство здравоохранения России удостоено награды Всемирной организации здравоохранения за вклад в борьбу с курением, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Награждение приурочено к Дню отказа от табака. Отмечено, что в 2020 году в России распространенность потребления табака среди взрослых снизилась до 25%. В 2009 году этот показатель был на уровне 39,4%.

Как добавили в Минздраве, принимаемые Россией меры, включая законодательное регулирование, традиционно получают от ВОЗ высокую оценку.

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