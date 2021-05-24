Премьер Люксембурга призвал ЕС избегать антироссийских санкций

Необходимо искать пути деэскалации

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель по прибытии на саммит Евросоюза заявил, что ЕС должен избегать новых ограничительных мер в отношении России.

"Мы будем обсуждать отношения с Россией. ЕС должен избегать новых санкций против России и искать пути деэскалации в отношениях с ней", - приводит слова политика ТАСС.

Ранее сообщалось, что в качестве одного из вариантов новых санкций Западом рассматривалось отключение России от международной платежной системы SWIFT. В Москве заметили, что готовы к любому развитию событий.

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