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"Третья погодка - это серьезно": Тарасов и Костенко озвучили пол будущего ребенка

21:00
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Жена футболиста находится на 15-й неделе беременности

Модель Анастасия Костенко и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов озвучили пол третьего ребенка. Супруги ждут рождения мальчика. Малыш должен появиться на свет примерно в середине осени. 

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Сейчас Костенко находится на 15-й неделе беременности и, по ее словам, чувствует себя хорошо. Ранее супругу футболиста волновал сильный токсикоз, однако к настоящему он прошел.

"Скажу честно, мы впервые так долго не узнавали пол ребенка и до последнего не сдавали расширенную версию НИПТ. И на это было две причины. Первое - токсикоз. Почему-то не хотели отправлять меня на этот анализ раньше - только после первого скрининга. Второе - волнение. Третья погодка - это серьезно. Словом, мы впервые узнали эту радостную весть в кругу самых близких на нашей секретной гендерной вечеринке", - поделилась 27-летняя Анастасия в личном блоге в соцсети Instagram.

Для Тарасова этот ребенок будет четвертым. Кроме погодок Миланы и Евы от нынешней избранницы, у футболиста уже есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

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