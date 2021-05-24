"Желания разобраться нет": реакция на скандал вокруг посадки самолета Ryanair

Что говорят о ситуации в самой Белоруссии и за ее пределами?

Участники саммита стран Евросоюза, который проходит в Брюсселе, призвали все авиакомпании Европы прекратить полеты над Белоруссией. Также главы государств намерены рассмотреть вопрос о новых санкциях против Минска. Накануне рейс компании Ryanair вынужденно сел в белорусской столице из-за сообщения о заложенной бомбе и угроз взорвать самолёт над Вильнюсом. Никакой бомбы на борту не нашли. Но ЕС использовал инцидент для новых нападок на официальный Минск. А Великобритания и вовсе увидела в этой истории "русский след".

История с посадкой самолёта в Минске лишь на первый взгляд кажется беспрецедентной. На самом деле таких случаев было немало. Достаточно вспомнить 2013 год, когда по приказу из Вашингтона в Австрии вынудили приземлиться борт президента Боливии, который летел из Москвы. Тогда искали беглого сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. А годом раньше ту же процедуру, но с сирийским самолетом проделали турки. И оба раза коллективный Запад посчитал это нормальной практикой.

Такой же реакция была бы и на действия Украины, которая в прошлом году планировала захват представителей российской частной охранной компании. Они должны были лететь из Минска в Стамбул. Но ту спецоперацию Киев провалил. А вот у Минска с задержанием Романа Протасевича все получилось. Хотя там и утверждают, что белорусские спецслужбы не причастны.

"Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация, звучат ничем не подтверждённые обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться", - говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Boeing, на котором летел основатель оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, следовал по маршруту Афины - Вильнюс. В небе над Белоруссией, чьё воздушное пространство лайнер почти покинул, поступило сообщение, что на борту заложена бомба, которую злоумышленники обещали взорвать в небе над столицей Литвы. Эта информация была доведена диспетчерами до капитана. После чего он, предварительно связавшись с руководством авиакомпании, принял решение развернутся и посадить самолет в Минске. Об этом заявила и литовская полиция, фактически подтвердив версию белорусских властей, которые предоставили в качестве доказательств переговоры с диспетчерами.

Диспетчер: Ryanair, один танго зулу, эта рекомендация приземлиться в Минске - она откуда к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия? Пилот: Ryanair, один танго зулу, это наша рекомендация.

"Согласно международным правилам, ближайшим аэропортом оказался Минск. И по этим же правилам командир принял решение сделать посадку у нас. То есть это было решение командира", – заявил начальник смены национального аэропорта Максим Кияков.

В итоге самолёт благополучно приземлился. Его осмотрели. Бомбу не нашли. Зато обнаружили на борту гражданина Белоруссии Романа Протасевича. В 2014 году он воевал на юго-востоке Украины в составе батальона "Азов" (запрещенная в России организация). Стажировался в США. Работал на "Радио Свободы" – это издание Минюст России ранее признал СМИ-иноагентом. А потом, находясь в Польше, Протасевич основал телеграм-канал Nexta, через который координировались протесты, сотрясавшие республику прошлым летом. В Белоруссии на Протасевича завели сразу несколько уголовных дел. Объявили в розыск. И вот теперь задержали, что и вызвало столь бурную реакцию у западных стран.

"Это был шокирующий акт, направленный на изменение маршрута полета между двумя странами-членами ЕС с очевидной целью арестовать журналиста. Он представляет собой наглое оскорбление международного сообщества со стороны режима. Мы требуем немедленного международного прозрачного и заслуживающего доверия расследования этого инцидента", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Однако авиаэксперты утверждают, что Минск действовал в рамках международных правил. И фактически ничего не нарушил. А значит и все обвинения в адрес Белоруссии беспочвенны. Но это мало кого волнует. Ряд стран уже рекомендовали национальным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство республики. Кроме того, прозвучали призывы запретить самолетам "Белавиа" входить в воздушное пространство всего Евросоюза. И ввести дополнительные санкции против Минска.

"То, что случилось вчера, это международный скандал. Жизни европейских граждан были подвергнуты опасности. Это неприемлемо, поэтому мы будем обсуждать санкции. Мы будем обсуждать различные возможности и меры", - сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

В числе первых начали действовать прибалты. В Латвии, которая сейчас принимает чемпионат мира по хоккею, на площади, где установлены флаги стран-участниц, незаметно заменили российский триколор олимпийской символикой, сославшись на требования WADA. Хотя до этого он никому не мешал. А заметили подмену в тот момент, когда глава МИД Латвии и мэр Риги демонстративно сняли государственный флаг Белоруссии. А вместо него повесили красно-белое полотнище белорусских коллаборационистов, сражавшихся в годы войны на стороне фашистов. Минск отреагировал моментально, заявив о том, что высылает всех латвийских дипломатов из страны.

"Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолётом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно, мы будем отвечать на подобные вещи", - глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Но дальше всех решил пойти Лондон. Глава МИД Великобритании призвал ввести санкции против "Северного потока - 2" и газопровода "Ямал-Европа", который идет по территории Белоруссии. Якобы вся эта история с посадкой самолета произошла с молчаливого согласия России, а значит и она виновата. Москва, в свою очередь, призвала всех к сдержанности.

"Было подчеркнуто, что Белоруссия готова предоставить все необходимые материалы, которые подтвердят, как было сказано, что авиационные власти действовали в рамках международных правил. Поэтому еще раз подчеркну, что важно просто на трезвую голову оценить эту ситуацию, тем более что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию", - сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

А она, похоже, никому и не нужна. У Минска ведь до сих пор никто даже не запросил записи переговоров диспетчеров с экипажем, автоматически назначив Белоруссию виноватой, а Романа Протасевича - политзаключенным. По белорусским законам ему грозит до 15 лет тюрьмы. Вместе с ним в Вильнюс летела и гражданка России. Она тоже задержана. Наше посольство в республике уже разбирается в данном вопросе.

Александр Панюшкин, Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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