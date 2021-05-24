К 300-летию нефтяного дела: в Москве открылся новый музей

В торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин

Новый музей, посвящённый истории развития нефтяного дела в России, распахнул свои двери в центре Москвы. На его базе будут обучать молодых специалистов. Открытие приурочено к 300-летию отрасли. В торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Во второй половине XIX века человек научился получать из нефти керосин, изобретена безопасная конструкция керосиновой лампы. Свет науки зажегся и в богатых дворянских имениях, и бедных крестьянских лачугах.

"Я еще в детстве использовал такой предмет. Мы заряжали диафильм и проецировали на стену… Вместо электрической лампочки здесь керосиновая лампа", - говорит начальник музея Сергей Сергеев.

С помощью керосина отапливали дома, освещали улицы. Добыча нефти росла, вместе с ней развивались технологии.

Изобретение двигателя внутреннего сгорания изменило мир. Автомобили заполняли улицы городов, постепенно превращаясь из роскоши в средства передвижения. Все это подстегнуло развитие нефтяной промышленности.

К 300-летию российского нефтяного дела на Сретенском бульваре открылся Музей нефти. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел экспозицию.

"Конечно, 300-летие нефтяной отрасли для Москвы это тоже значимое событие, и я благодарю Вагита Юсуфовича, что он уже открывает второй Музей нефти. Если первый мы открыли на ВДНХ, и он был посвящен больше образовательным процессам, которые рассказывают о нефтедобыче, транспортировке, переработке, то здесь - история нефтяной отрасли нашей страны от первых Бакинских вышек и заканчивая современными нефтяными месторождениями", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В музее можно узнать о семье Нобелей, которые учредили престижную премию на деньги, заработанные на российских нефтяных месторождениях. И о Владимире Шухове, который спроектировал нефтепроводы и резервуары для хранения черного золота. Экспозиция интерактивная. Каждая из 20 тематических зон рассказывает о том или ином этапе развития нефтяной отрасли страны. Идти в будущее можно только зная о прошлом.

"В нем будут проходить обучение и получать дополнительную информацию молодые специалисты, студенты университетов Москвы. Мы уверены, что он будет пополняться новыми экспонатами", - сказал Вагит Алекперов, президент ПАО "Лукойл".

Отдельная экспозиция посвящена современным технологиям нефтедобычи - эффективным и экологичным. В музее будут проводиться научные конференции и тематические встречи. В ближайшее время откроется онлайн-запись на посещение.

Виктор Прокушев, Роман Лагунов, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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