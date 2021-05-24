В ДТП в Подмосковье погибли три человека

Столкнулись грузовик MAN и бортовая "Газель"

Как сообщили в понедельник в пресс-службе областного управления МВД, смертельная авария произошла на 86-м километре автодороги А-107.

Столкнулись грузовик MAN и бортовая "Газель". Погибли водитель и двое пассажиров "Газели". Движение на участке временно перекрывалось.

На месте ДТП продолжают работать правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА "Новости".

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