Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%

Этого можно достичь уже в этом году, уверен он

Туристический поток на Камчатку можно нарастить на 20% уже в нынешнем году. Сегодня об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе онлайн-совещания главы правительства Михаила Мишустина со своими заместителями, передает "ТВ Центр".

Чернышенко сейчас находится в регионе, чтобы на месте оценить возможности развития туризма в Камчатском крае, в частности, в Долине гейзеров. Мишустин напомнил, что вопрос о её доступности для туристов обсуждался на прошлой неделе на совещании у президента России Владимира Путина. Сейчас предстоит разработать механизм, который позволил бы развивать экотуризм без ущерба для заповедных мест. Еще одной темой сегодняшнего совещания стала помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

"Созданный по инициативе президента фонд "Круг добра" поможет обеспечить маленьких пациентов необходимыми препаратами. На их закупку правительство направит свыше 10 миллиардов рублей. Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 миллиардов рублей. Ещё об одном решении. Правительство направит более 520 миллионов рублей на закупку за рубежом лекарства "Онкаспар". В нём остро нуждаются дети с тяжёлыми онкологическими заболеваниями", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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