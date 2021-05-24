"Цифровое производство": в Мытищах прошел открытый "Урок цифры"

IT-компании помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с программированием

На заводе "Метровагонмаш" в Мытищах прошёл открытый "Урок цифры". В рамках этого проекта ведущие IT-компании помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с программированием. На это раз темой урока стало "Цифровое производство".

Школьники с нескрываемым восторгом следят за сборкой вагона метро. Ребята признаются, что интересно смотреть даже не на саму сборку, а на систему, по которой этот процесс работает. Без цифровых технологий такой слаженности механизма было бы не добиться. Поэтому именно одно из самых автоматизированных предприятий - "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах - стало площадкой для проведения общероссийского "Урока цифры".

"Большой дефицит специальностей именно по цифровому направлению. У нас вузы в этом году более 500 новых дополнительных компетенций цифровых ввели в программу обучения. Мы ввели более 20 тысяч новых бюджетных мест на обучение. Нам всё равно не хватает специалистов", - заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Урок цифры" в правительстве называют одним из самых перспективных образовательных проектов. За три года существования это интерактивное занятие вовлекло в IT-сферу уже миллионы школьников. На заводе "Метровагонмаш" с информационными технологиями старшеклассников познакомила компания "1С", чьи компьютерные разработки кардинально усовершенствовали и автоматизировали десятки тысяч производственных предприятий.

"Молодёжь уже понимает, что в цифровой экономике очень много зарабатывают. Это большой плюс", - заявил диреткор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

"Урок цифры" потому и называется открытым, что в нём могут принять участие все российские школьники. Те, кто не смог приехать на завод, поучаствовали в занятии по видеосвязи. Все материалы уроков доступны на сайте "урокцифры.рф". На площадке просто о сложном рассказывается в видеороликах и наглядно показывается на примерах. А чтобы погрузиться в тему с головой, компания "1С" ещё разработала специальный тренажёр, работающий в игровом формате. Обучение на нём прошли уже больше 2 миллионов человек.

Илья Данильцев, Станислав Ильин и Алексей Зотов, "ТВ Центр".

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