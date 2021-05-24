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"Цифровое производство": в Мытищах прошел открытый "Урок цифры"

22:34
  • понедельник
  • 24 мая 2021

IT-компании помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с программированием

На заводе "Метровагонмаш" в Мытищах прошёл открытый "Урок цифры". В рамках этого проекта ведущие IT-компании помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с программированием. На это раз темой урока стало "Цифровое производство".

Школьники с нескрываемым восторгом следят за сборкой вагона метро. Ребята признаются, что интересно смотреть даже не на саму сборку, а на систему, по которой этот процесс работает. Без цифровых технологий такой слаженности механизма было бы не добиться. Поэтому именно одно из самых автоматизированных предприятий - "Метровагонмаш" в подмосковных Мытищах - стало площадкой для проведения общероссийского "Урока цифры".

"Большой дефицит специальностей именно по цифровому направлению. У нас вузы в этом году более 500 новых дополнительных компетенций цифровых ввели в программу обучения. Мы ввели более 20 тысяч новых бюджетных мест на обучение. Нам всё равно не хватает специалистов", - заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Урок цифры" в правительстве называют одним из самых перспективных образовательных проектов. За три года существования это интерактивное занятие вовлекло в IT-сферу уже миллионы школьников. На заводе "Метровагонмаш" с информационными технологиями старшеклассников познакомила компания "1С", чьи компьютерные разработки кардинально усовершенствовали и автоматизировали десятки тысяч производственных предприятий.

"Молодёжь уже понимает, что в цифровой экономике очень много зарабатывают. Это большой плюс", - заявил диреткор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

"Урок цифры" потому и называется открытым, что в нём могут принять участие все российские школьники. Те, кто не смог приехать на завод, поучаствовали в занятии по видеосвязи. Все материалы уроков доступны на сайте "урокцифры.рф". На площадке просто о сложном рассказывается в видеороликах и наглядно показывается на примерах. А чтобы погрузиться в тему с головой, компания "1С" ещё разработала специальный тренажёр, работающий в игровом формате. Обучение на нём прошли уже больше 2 миллионов человек.

Илья Данильцев, Станислав Ильин и Алексей Зотов, "ТВ Центр".

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Открытый "Урок цифры" на заводе "Метровагонмаш"
Открытый "Урок цифры" на заводе "Метровагонмаш"
Открытый "Урок цифры" на заводе "Метровагонмаш"
Открытый "Урок цифры" на заводе "Метровагонмаш"
Завод "Метровагонмаш"
Завод "Метровагонмаш"
Открытый "Урок цифры" на заводе "Метровагонмаш"
Открытый "Урок цифры" на заводе "Метровагонмаш"
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