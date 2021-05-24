Видеоролики с марафона "Новое знание" собрали более 52 млн просмотров

Все материалы останутся доступными на сайте проекта

Видеозаписи с просветительского марафона "Новое знание" продолжают увеличивать количество просмотров - их уже более 52 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

К тому же на ресурсах проекта - более двух милионов лайков и репостов материалов. Трёхдневное мероприятие проходило с 20 по 22 мая в восьми городах России. Каждый из них представил одно из направлений: наука и технологии, история и культура, спорт, информационные технологии и промышленность. Все материалы марафона останутся доступными на сайте проекта, передает "ТВ Центр".

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