Лебедю Георгию из Гатчинского парка нашли невесту

Птица пережила трагедию и теперь пытается создать новую семью

В музее-заповеднике "Гатчина" восстанавливают популяцию лебедей, которые жили там ещё в имперские времена. Планы орнитологов чуть было не провалились, когда пара птиц потеряла почти всё потомство. Но единственный оставшийся на озере лебедь смог не просто вырастить последнего птенца, но и старается создать новую семью.

Восьмилетний лебедь Георгий впервые в жизни отказывается от любимых вкусняшек. Есть дела поважнее. Ему нужно охранять территорию от чужаков.

У Георгия есть все основания для беспокойства. Айседора – его вторая подруга. Первую он потерял два года назад - ее растерзали бродячие собаки, когда она высиживала птенцов. Сотрудники парка забрали яйца, но Георгий стал тосковать.

"Уселся на гнездо, стал высиживать пустое гнездо, он долго ждал, когда она вернётся. Когда не дождался, плавал по озеру искал её несколько часов. На следующий день, когда ему вернули яйца обратно в гнездо, он уселся их насиживать", - рассказала Наталья Александрова, зоотехник музея-заповедника "Гатчина".

Из восьми яиц отцу-одиночке удалось спасти только одного птенца. Остальных растащили вороны.

"Он вырастил этого птенца. Держал его до двух лет, а потом выгнал. Эта девочка, чтобы она не мешала ему налаживать свою жизнь", - заявил директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.

Целых два года Георгий провел на озере в одиночестве, не позволяя ни одной даме даже приблизиться к себе. Но недавно из Краснодарского края в Гатчину привезли южную красавицу Айседору. И гордый вдовец вдруг растаял.

"На птичьем языке это означало любовь с первого взгляда. То есть девочка мальчику понравилась сразу. Прилетало лебедей много на озеро, всех он их гонял. А эту гонять не стал", - сказала Наталья Александрова, зоотехник музея-заповедника "Гатчина".

Айседора поначалу испугалась такого крупного ухажёра. Но потом сменила гнев на милость и теперь разрешает Георгию охранять себя, плавать рядом и даже заботливо приглаживать пёрышки. Георгий очень старается всеми силами завоевать сердце возлюбленной. А сотрудники парка не теряют надежды, что этот лебединый танец закончится созданием новой семьи с многочисленным потомством.

Лебеди жили в этом парке ещё в императорские времена, причём это были не две птицы, как сегодня, а целая колония в несколько десятков особей. И существовала отдельная дворцовая служба по уходу за этими красивыми птицами. А на озере Белое перед Гатчинским дворцом до сих пор есть лебяжий остров, где птицы отдыхали по ночам.

Конечно, пока рано говорить о том, что на острове вновь появятся целые стаи царских птиц, но новая любовь дарит надежду.

Анна Морозова, Александр Плешкин Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Ленинградская область.

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