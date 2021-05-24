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Премьер-министры России и Белоруссии провели переговоры

21:47
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Обсуждалась в том числе ситуация с рейсом компании Ryanair

Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства России, премьер-министр страны Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко.

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"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что Мишустин и Головченко условились провести переговоры в ходе заседания Совета глав правительств СНГ. Состоится оно в Минске 27–28 мая.

Вместе с тем пресс-секретарь главы кабмина Белоруссии Александра Исаева сообщила в Facebook, что в ходе беседы Головченко проинформировал Мишустина о сложившейся ситуации с экстренным приземлением в Минске самолета компании Ryanair, которое вызвало скандал на Западе.

"В данном контексте особенно выделяются латвийские должностные лица, совершившие неприемлемый поступок в отношении государственного флага Беларуси, противоречащий всем нормам межгосударственных отношений", - добавила Исаева.

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