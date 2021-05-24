Стали известны правила допуска в пункты проведения ЕГЭ

Сдавать тест на COVID-19 перед экзаменом не требуется

Рособрнадзор опубликовал у себя на странице в Facebook правила допуска в пункты проведения ЕГЭ в 2021 году.

Тест на COVID-19 или справка о вакцинации школьникам не понадобятся, достаточно иметь при себе паспорт и пройти на входе бесконтактную термометрию. Также не требуется приходить на экзамен в масках и перчатках (если это требование не установлено в регионе).

Уточняется, что решение о допуске к ЕГЭ принимает находящийся в экзаменационном пункте медработник.

Вместе с тем для всех организаторов и наблюдателей маски и перчатки обязательны. Эти средства защиты будут выдавать бесплатно.

В конце января президент России Владимир Путин отметил, что система ЕГЭ периодически становится объектом справедливой критики, но при этом дает возможность для абитуриентов с периферии поступать в ведущие учебные заведения страны.

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