"Даю признательные показания": опубликовано видео с Протасевичем после задержания

Основатель телеграм-канала Nexta сотрудничает со следствием

Основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный накануне в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

"Отношение ко мне со стороны сотрудников максимально корректное", - сказал Протасевич в видеоролике, которое показали в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1".

Протасевич отметил, что сотрудничает со следствием. "Даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков", - сказал он. Блогер также уточнил, что у него нет проблем со здоровьем.

Накануне в аэропорту Минска вынужденно сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После приближения к воздушному пространству Литвы самолет повернул в столицу Белоруссии.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Информация о минировании впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Вместе с ним задержали его подругу, студентку Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, россиянку Софию Сапегу.

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