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Роман Романенко: "Испытания космолета Unity приближают эру космического туризма"

23:29
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Полет прошел успешно

Лётчик-космонавт Роман Романенко дал оценку второму тестовому запуску корабля для полётов космических туристов Unity компания Virgin. По его словам, это серьезный технологический шаг в освоении космоса.

"В последние годы во всех странах очень активно развиваются технологии этой отрасли. Россия тоже вносит в процесс свой огромный вклад. В декабре текущего года "Роскосмос" отправит на орбиту сразу двух космических туристов из Японии, а в 2023 ракетно-космическая корпорация "Энергия" осуществит краткосрочную экспедицию, предполагающую выход космического туриста в открытый космос", - напомнил Романенко.

Пилотируемый космический корабль SpaceShipTwo Unity стартовал 22 мая с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Он успешно поднялся на запланированную высоту и позже благополучно приземлился.

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