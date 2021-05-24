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Евгений Попов: В ближайших планах волонтерского штаба – оказание правовой помощи жителям

23:41
  • понедельник
  • 24 мая 2021

Журналист обещал подумать, как это сделать

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов обсудил с волонтерами своего штаба результаты двух месяцев работы. По его словам, за это время поступило свыше 500 обращений, выполнено около 140 заявок, 124 жителя захотели участвовать в волонтерском движении.

"За это время сделано много добрых дел: мы решали каждодневные бытовые задачи ветеранов, инвалидов, одиноких людей. Но ценность нашей работы не только в этом. Часто нашим подопечным важна не только реальная помощь, но и человеческое внимание", - сказал Попов.

На встрече также шла речь о дальнейших планах штаба. По словам Попова, он подумает над тем, как организовать юридические консультации горожанам.

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